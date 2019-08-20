Son Dakika Haberleri: Muş'ta 615 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Muş'ta 615 kök Hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde 615 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta 615 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Muş'un Malazgirt ilçesinde 615 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.
Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu köyünde, Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden belirlenen ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda kişilere ait evin önünde bulunan bostan bahçesinde boyları 20 santimetre ile 3 metre arasında değişen 615 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildiği bildirilen açıklamada, yakalanan 3 kişinin gerekli yasal işlemler için adli mercilere sevk edildiği aktarıldı.
Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.
Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:10 Kaynak: AA
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