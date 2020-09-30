Muş'ta 642 parça kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika

Muş'ta yasa dışı yollarla getirilen 642 parça kaçak eşya ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen 300 cep telefonu ekran koruyucusu,
150 şarj cihazı ve kablosu,
25 çoğaltıcı aparat,
20 hoparlör ve 147 kulaklık ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:15 - Kaynak: AA
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