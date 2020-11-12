Muş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Muş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması

12.11.2020 13:28
Muş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması, System.String[]

Muş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Muş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vekili Muhammet Fatih Demirel başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüştü. Yapılan toplantının ardından valilikten yapılan açıklamada, korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona Virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 180 no'lu kararı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti, salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına, 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının, kısıtlamadan muaf tutulmasına oy birliği ile karar verildi" denildi. - MUŞ

Hıfzıssıhha Kurulu, Fatih Demirel, Kamu, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika


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