Muş'ta 650 bin koyun ve keçiden 500 bin yavru bekleniyor - Son Dakika

Muş'ta 650 bin koyun ve keçiden 500 bin yavru bekleniyor

05.01.2021 09:06
Muş'ta 650 bin koyun ve keçiden 500 bin yavru bekleniyor, System.String[]

Muş'ta küçükbaş hayvan doğumlarının başlamasıyla 650 bin anaç koyun ve keçiden 500 bin civarında yavru elde edilmesi bekleniyor.

Muş'ta küçükbaş hayvan doğumlarının başlamasıyla 650 bin anaç koyun ve keçiden 500 bin civarında yavru elde edilmesi bekleniyor.

1 milyon 200 bin civarında küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu Muş'ta, anaç hayvanların doğumları başladı. Erken doğumlara başlayan küçükbaş hayvanların mart ayı sonuna kadar doğumlarının tamamlaması bekleniyor. 650 bin civarındaki anaç koyun ve keçi doğumundan yaklaşık 500 bin yavru elde edilmesi bekleniyor.

Hayvan varlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, kentteki hayvan varlığının 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 200 bin arasında olduğunu söyledi. Bu hayvan varlığının 650 bininin koyun ve keçi olduğunu belirten Salkım, "Şu an hayvanlarımız doğuma başlamıştır. Bu 650 bin hayvandan yıllık ortalama 500 bin civarında yavru elde ediyoruz. Erkek kuzularımız 6-7 aylıkken kesime gönderiliyor. Diyarbakır ve Gaziantep bölgelerinde kesimler gerçekleştiriliyor. Yetiştiricilerimizden ricamız, ne olursa olsun dişi kuzularımızı kesime göndermeyelim. Dişi kuzularımızı sürüye dahil edelim. Bu hayvan varlığımızı ileri ki süreçte daha çok artışa geçirir ve hayvancılık sektörü iyi bir duruma gelir. Doğumlar aralık ayı sonunda başlayıp mart ayı sonunda yüzde 90 tamamlanır" dedi.

Hayvan sahibi Şefik Tuncer ise 650 hayvanının olduğunu ve 450'sinin doğum yapacağını belirtti. 6 ay boyunca kış şartlarında hayvanlara baktıklarını dile getiren Tuncer, "Şu ana kadar 80 tane hayvanım doğum yaptı. Diğer hayvanlarımız ise nisan ayına kadar doğumlarını tamamlarlar" diye konuştu. - MUŞ

Muş'ta 650 bin koyun ve keçiden 500 bin yavru bekleniyor
Muş'ta 650 bin koyun ve keçiden 500 bin yavru bekleniyor
Muş'ta 650 bin koyun ve keçiden 500 bin yavru bekleniyor
Muş'ta 650 bin koyun ve keçiden 500 bin yavru bekleniyor
Muş'ta 650 bin koyun ve keçiden 500 bin yavru bekleniyor
Muş'ta 650 bin koyun ve keçiden 500 bin yavru bekleniyor
Muş'ta 650 bin koyun ve keçiden 500 bin yavru bekleniyor

Damızlık, Doğum, Mart, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muş'ta 650 bin koyun ve keçiden 500 bin yavru bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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