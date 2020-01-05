Muş'ta 67 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta 67 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Muş'ta 67 köy yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Muş'ta önceki gün kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 75 köy yolundan 67'si yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta 67 köy yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Muş'ta önceki gün kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 75 köy yolundan 67'si yeniden ulaşıma açıldı.


Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmaya devam eden Muş İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların ulaşımını sağlamak için hummalı çalışma yürütüyor. Ekiplerce Kıyıbaşı, Dumlusu, Akpınar ve Dilimli köylerinde başlatılan çalışmalarla yollar yeniden ulaşıma açıldı. 7/24 esasına göre çalışan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu mesaiye devam ediyor.


Yol açma çalışması yürüten ekip sorumlusu Servet Sancar, "İl Özel İdaresi ekipleri olarak çalışmaktayız. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bir an önce yolları açmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Muş İl Özel İdaresi ekipleri olarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.


Ekipler, kapalı 8 köy yolunu da ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
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