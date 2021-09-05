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Muş'ta 672 okul yüz yüze eğitim öğretime hazırlandı - Son Dakika

Muş'ta 672 okul yüz yüze eğitim öğretime hazırlandı

05.09.2021 10:48

Muş'ta 672 okul yüz yüze eğitim öğretime hazırlandı Muş'ta 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüz yüze ders başı yapacak olan 6 bin 170 öğretmen ve 114 bin 101 öğrenci için 672 okulda hazırlıklar tamamlandı.

Muş'ta 672 okul yüz yüze eğitim öğretime hazırlandı

MUŞ - Muş'ta 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüz yüze ders başı yapacak olan 6 bin 170 öğretmen ve 114 bin 101 öğrenci için 672 okulda hazırlıklar tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce koronavirüs tedbirleri kapsamında mobil onarım ve mobil temizlik ekiplerince yüz yüze eğitim-öğretim için hazır hale getirilen okullar, öğrencilerini bekliyor. Kitapların dağıtıldığı, maske ve dezenfektanların hazırlandığı okullarda İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, incelemelerde bulundu. Okulları tek tek gezerek kontrolleri yapan müdür Kıvanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine bir süredir ara verildiğini hatırlattı.

"Okullarımızdaki maske, dezenfektan ihtiyaçlarının tamamını giderdik"

2021-2022 eğitim-öğretim yılına 672 okulda, 6 bin 170 öğretmen ve 114 bin 101 öğrenciyle, 6 Eylül 2021 tarihinde eğitimin bütün kademelerinde faaliyete başlayacaklarını kaydeden Kıvanç, "Başladıktan sonra da o süreç içerisinde İl Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli olarak sağlık hizmetlerimizi de en güzel şekilde takip edip, gerekirse bütün önlemleri onlarla birlikte alacağız. Bütün okullarımızda gerekli olan maske, dezenfektan ihtiyaçlarının tamamını giderdik. Kurmuş olduğumuz mobil onarım ve mobil temizlik ekiplerimizle 672 okulumuzu yüz yüze eğitim-öğretime hazır hale getirmiş bulunmaktayız. Yine 672 okulumuza 2 bin 300 litre el dezenfektanı dağıtıldı." dedi.

"Öğretmenlerimizin aşılama oranı Türkiye ortalamasının üzerinde"

Kentte görev yapan öğretmenlerin aşılama oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu anımsatan Kıvanç, "Bu bizleri de son derece mutlu etmektedir. Okullarımız pırıl pırıl, tertemiz ve Pazartesi gününü büyük bir sabırsızlıkla başta ben, öğretmenlerimiz beklemekte. İnşallah Pazartesi o mutluluğu hep birlikte yaşayacağız. Bakanlığımızın bize göndermiş olduğu kitapları bütün okullarımıza dağıttık. Pazartesi günü geldiklerinde her öğrencimiz oturduğu sırada kitapları önünde hazır, kitaplarını alacak ve dersine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Tek eksiğimiz öğrencilerimiz"

Okullarda eksik hiçbir şeyin olmadığını ifade eden Kıvanç, tek eksikliğin öğrenciler olduğunu ve onları beklediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz geldiğinde onlarla eğitim-öğretim faaliyetlerini en mutlu şekilde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'a; Şube Müdürleri İsmail Arslan ve Nedim Öner eşlik etti.

Muş'ta 672 okul yüz yüze eğitim öğretime hazırlandı
Muş'ta 672 okul yüz yüze eğitim öğretime hazırlandı
Muş'ta 672 okul yüz yüze eğitim öğretime hazırlandı
Muş'ta 672 okul yüz yüze eğitim öğretime hazırlandı

milli eğitim bakanlığı, Öğretmen, Okul, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta 672 okul yüz yüze eğitim öğretime hazırlandı - Son Dakika


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