Muş'ta 72 yaşındaki Saliha Yuvanç devlet desteğiyle kiraz üreticisi oldu - Son Dakika

Muş'ta 72 yaşındaki Saliha Yuvanç devlet desteğiyle kiraz üreticisi oldu

Muş'ta 72 yaşındaki Saliha Yuvanç, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında aldığı destekle 5 dönüm alana kurduğu 400 ağaçlık kiraz bahçesinde ilk hasadı yapmanın sevincini yaşıyor.

Muş'ta 72 yaşındaki Saliha Yuvanç, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında aldığı destekle 5 dönüm alana kurduğu 400 ağaçlık kiraz bahçesinde ilk hasadı yapmanın sevincini yaşıyor.

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Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde yaşayan 3 çocuk ve 9 torun sahibi Yuvanç, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla kiraz bahçesi kurmaya karar verdi.

Meyvecilik kursuna katılarak sertifika alan Yuvanç, 3 yıl önce SODES'e proje sunarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden hibe desteği almaya hak kazandı.

Kendisine sağlanan destekle 5 dönüm alanda 400 ağaçlık kiraz bahçesi kuran Yuvanç, bu sene ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

"Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir"

Yuvanç, SODES kapsamında sağlanan fidan desteğiyle kiraz bahçesi kurduğunu söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ağaçların dikiminden bakımına kadar her konuda yardımcı olduğunu anlatan Yuvanç, "Kurduğumuz bahçeden ilk kez meyve elde ettik. Kirazların bir bölümünü satacağız, bir bölümünü de köydeki komşularımıza dağıtacağız. Ben 72 yaşındayım. Bu yaşıma rağmen bu işi yapabiliyorsam diğer kadınlar da yapabilir. Önümüzdeki dönemlerde inşallah daha verimli hasatlar gerçekleştiririz. " diye konuştu.

"Meyvecilik çiftçimiz için karlı bir iş"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ise kentte üzüm, kiraz, ceviz, armut ve elma üretiminin son zamanlarda geliştiğini belirtti.

Kentte kiraz üretiminin artırılması amacıyla SODES kapsamında 15 bin kiraz fidesi dağıttıklarını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında Akpınar köyünde 15 kadın üreticiyle 5'er dekarlık Napolyon kiraz bahçesi yaptık. Şu anda meyve vermeye başladı. Elde edilen ürünler marketlerde ve mavnalarda satışa sunuluyor. Meyvecilik çiftçimiz için karlı bir iş. Bu kadınlardan biri de Saliha nine. O da ilk hasadını almanın mutluluğunu yaşıyor. Bu projelerdeki amacımız çiftçilerimize alternatif gelirin sağlanmasıdır. Yaptığımız çalışmalar olumlu sonuçlar verdi."

"6 ton ürün bekliyoruz"

Saliha Yuvanç'ın oğlu Nihat Yuvanç da annesinin girişimi sonucu kurdukları bahçeden 6 ton ürün hasadı beklediklerini ifade ederek, "Napolyon kirazı iri, kaliteli, lezzetli bir ürün. Devlet bu imkanı sağlamasaydı kiraz bahçesi kuramazdık. İlk ürünü aldığımız için çok mutluyuz. Devletimize teşekkür ederiz." dedi.

Akpınar, Kiraz, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta 72 yaşındaki Saliha Yuvanç devlet desteğiyle kiraz üreticisi oldu - Son Dakika

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