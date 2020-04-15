- Muş'ta 8-10 metre yükseklikteki karla mücadele çalışması- Batı'da deniz havası yaşanırken,... - Son Dakika
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- Muş'ta 8-10 metre yükseklikteki karla mücadele çalışması- Batı'da deniz havası yaşanırken,...

6 saat önce

- Muş'ta 8-10 metre yükseklikteki karla mücadele çalışması Batı'da deniz havası yaşanırken, Doğu'da karla mücadele sürüyor Yurdun Batı kesimlerinde deniz havası yaşatırken, Muş'ta ise 8-10 metrelik karda ekipler günde 300 ila 400 metre yol açarak çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş'ta 8-10 metre yükseklikteki karla mücadele çalışması

Batı'da deniz havası yaşanırken, Doğu'da karla mücadele sürüyor

MUŞ - Yurdun Batı kesimlerinde deniz havası yaşatırken, Muş'ta ise 8-10 metrelik karda ekipler günde 300 ila 400 metre yol açarak çalışmalarını sürdürüyor.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, çetin kış mevsiminin ardından karla mücadele çalışmalarını hala sürdürüyor. Ekipler, merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkiindeki alternatif yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların alternatif olarak kullandığı 22 kilometrelik yolu ulaşıma açmak için 8-10 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini yoldan kaldırmaya çalışan ekipler, zorlu bir çalışma yürütüyor. Günde 300 ile 400 metre arasında yol kat edebilen ekipler, kar yüksekliği nedeniyle 3 iş makinesiyle yolu ulaşıma açmaya çalışıyor.

Sürdürülen çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Üçevler bölgesinde 9 köy ve 22 mezranın olduğunu söyledi. Kışın Derecik, Ilıca, Ağıllı, Ekindüzü grubundan Üçevler köyüne ulaşım sağlandığını hatırlatan Yentür, "Bu mevsimde ise Çavuştepe mevkii dediğimiz 2 bin 600 rakımlı tepeden 22 kilometrelik yoldan Üçevlere ulaşmaktayız. Eğer Derecik köyü üzerinden gidersek bu yol hattımız Üçevler'e kadar 47 kilometredir. Vatandaşlarımızın seyrüseferini kolaylaştırmak için özellikle Çavuştepe mevkiindeki yolu bu mevsimde açıyoruz" dedi.

"Yer yer 8-10 metre kar yüksekliği bulunuyor"

Ulaşıma açılması için çalışmanın yapıldığı Çavuştepe mevkiinde yer yer 8-10 metre kar yüksekliği bulunduğunu vurgulayan Yentür, "Buralar fırtına ve tipi nedeniyle karın birikmiş olduğu yerlerdir. Geçidi en zor olan yerlerimizdir. Kurtik Dağı kışın kesinlikle geçit verilebilen bir yer değildir. Üç tane iş makinesi ile yaklaşık bir haftadır İl Özel İdaresi Yol Hizmetleri Şubesi çalışma yürütmektedir. Tahminen 3-4 gün içerisinde Üçevler köyüne ulaşımı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Batı'da deniz havası varken biz karla mücadeleyi sürdürüyoruz"

İş makinesi operatörü Celal Tümer ise Üçevler grup köy yolu Çavuştepe mevkiinde zorlu çalışma yürüttüklerini belirterek, "3 iş makinesi ile 8 metre yükseklikteki kar kütlelerini yoldan atıyoruz. Batı illerinde hemen hemen denize girme vakti gelmişken biz halen karla mücadele ediyoruz. Burada karın yüksekliği 8 metre. Günde sadece 300-400 metre ilerleyebiliyoruz" diye konuştu.

- Muş'ta 8-10 metre yükseklikteki karla mücadele çalışması- Batı'da deniz havası yaşanırken,...

Çavuştepe, Derecik, Muş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:24 Kaynak: İHA

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