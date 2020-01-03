Muş'ta 80 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta 80 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Muş'ta 80 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta 80 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.


Muş'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 2 günden bu yana etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 80 köy yolu ulaşım kapandı. Kırsal kesimin yanı sıra kent merkezini de etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizlerken, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri ise, kaldırım ve yol kenarında biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.


Öte yandan, Muş İl Özel İdaresi de kapanan köy yollarını yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
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