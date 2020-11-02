Muş'ta 80 yaşındaki hayırsever, ineğini cami için bağışladı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde 80 yaşındaki Necla Ata, mahallesinde yapımı süren bir cami için ineğini bağışladı.

Danişment Gazi Mahallesi'nde yaşayan Ata, hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan caminin inşaat çalışmalarına destek olmak için ineğini bağışlamaya karar verdi.

İneği, Mahalle Muhtarı Hasan Başaran'a teslim eden Ata, çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Başaran da Ata'nın örnek bir davranışta bulunduğunu söyleyerek, "Hayırseverlerin yardımları ile yapılan camimiz hızla yükseliyor. Necla ninemizden Allah razı olsun. Allah hayrını kabul etsin." dedi.