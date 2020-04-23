Muş'ta 83 küçük ve 1 büyükbaş hayvan selde telef oldu - Son Dakika

Muş'ta 83 küçük ve 1 büyükbaş hayvan selde telef oldu

Muş'un Eğirmeç köyünde meydana gelen sel nedeniyle 83 küçük ve 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Muş'un Eğirmeç köyünde meydana gelen sel nedeniyle 83 küçük ve 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle merkeze bağlı Eğirmeç köyünde bazı ahırlar su altında kaldı. Köy içerisinden geçen derenin de taşması sonucu suya kapılan 83 küçük ve 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Hayvanları kurtarmaya çalışan köy sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de suya kapılan hayvanları kurtarmaya çalıştı.

Hayvanları telef olan vatandaşlardan Selam Demir, sel meydana geldiği sırada hayvanların hepsinin su içerisinde kaldığını söyledi. - MUŞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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