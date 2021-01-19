Muş'ta 860 metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaşıldı - Son Dakika

Muş'un Varto ilçesinde yürütülen sondaj çalışmaları sonucunda, saniyede 45 litre kapasiteli, sıcaklığı 39 derece jeotermal su kaynağı tespit edildi.

Kentte, Valilik ve Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) desteklenen "Muş'un Jeotermal Potansiyelini Belirleme ve Geliştirme" projesi devam ediyor.

Bu kapsamda, kentteki jeotermal su kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla ilçeye bağlı Alagöz Mahallesi'nde Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından sondaj başlatıldı.

Çalışma yapılan alanda incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, ilçede yürütülen çalışmalarda güzel ve umut verici veriler elde ettiklerini söyledi.

Sıcak su kaynaklarının ilçede seracılığın ve jeotermal turizmin gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Avcı, şöyle konuştu:

"Alagöz Mahallesi'nde yürütülen sondaj çalışması sonucu 860 metrede derinlikte sıcak su kaynağı tespit edildi. Suyun sıcaklığı 39 derece ve saniyede 45 litre sıcak su çıkıyor. Bundan sonra Varto'da jeotermal otel ve seracılık alanlarında projeler başlatılacak. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Jeotermal kaynaklar, ilçemizin gelişmesi anlamında bir dönüm noktası olacak. Bu, ilk jeotermal sondaj çalışmamızdı. Bundan sonra da ruhsat sahalarımızdaki diğer kuyularımızı da açarak ekonomiye kazandıracağız. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun, Valimiz Dr. İlker Gündüzöz ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in çok desteği oldu. Burayı bir termal kent haline dönüştüreceğiz. Farklı yatırımlar olunca bazı konularda gündemimizden çıkmış olacak. Burası daha güzel ve huzurlu bir yere dönüşecek."