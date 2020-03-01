Muş'ta 87 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta 87 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Muş'ta 87 köy yolu ulaşıma kapandı

19 dakika önce

Muş'ta 87 köy yolu ulaşıma kapandıMUŞ'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 87 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Muş'ta 87 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 87 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle 87 köy yolu ulaşıma kapandı. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, Muş Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması yaptı. Kentin birçok noktasında doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 2 dereceyi gösterdiği kentte İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Ayrıca güne karla uyanan araç sürücüleri, trafikte hızlarını düşürüp takip mesafelerini korumak zorunda kaldı.

Muş'ta 87 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:15 Kaynak: DHA
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