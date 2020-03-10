Muş'ta 9 bin 700 adet sahte 100 dolar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta 9 bin 700 adet sahte 100 dolar ele geçirildi - Son Dakika

Muş'ta 9 bin 700 adet sahte 100 dolar ele geçirildi

6 saat önce

MUŞ'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte 9 bin 700 adet 100 dolar ele geçirildi.

Muş'ta 9 bin 700 adet sahte 100 dolar ele geçirildi, System.String[]

MUŞ'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte 9 bin 700 adet 100 dolar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para bastıkları belirlenen 2 şüpheliyi, 8 Mart günü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise, 9 bin 700 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Sahte dolarlara jandarma el koyarken, Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada adli sürecin başlatıldığı bildirilerek, "Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecek olup, duyarlı vatandaşlarımızın 156'ya her türlü ihbarları bildirmeleri, emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.


Jandarma, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:27 Kaynak: DHA
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