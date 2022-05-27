"9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri" başladı

Genç Birikim Derneği tarafından Muş'ta düzenlenen "9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri" programı başladı.

Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş Belediyesi, Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Sevgi Derneği ile Genç Birikim Derneğinin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, 10 ülkeden gençler ile birçok ildeki üniversitelerden akademisyenler ve doktorlar katıldı.

Derneğin başkanı Salih Yüce, 2 gün sürecek programın açılışında, en önemli hedeflerinin çocukları ve gençleri kansere karşı korumak olduğunu söyledi.

Kanserin çok tehlikeli bir sağlık problemi olduğunu, erken teşhisin tedavisini kolaylaştırdığını ifade eden Yüce, şöyle konuştu:

"Kansere karşı ailelerin, çocukların ve gençlerin doğru bilgilendirilmesi, hastalığın önlenmesi ve erken teşhis açısından oldukça önemli. Sınır tanımayan bir hastalık olan kanser alanında, uluslararası ve ulusal düzeyde deneyimlerin ve iyi örneklerin paylaşımı büyük önem taşımaktadır. Bir ülkenin kanser alanında yaşadığı tecrübe, bir diğer ülke için rehber niteliğinde olabilmektedir. Kanser, psiko-sosyal ve ekonomik tarafları olan çok yönlü bir sağlık sorunudur. Bu nedenle ailelerin, gençlerin ve sivil toplum kuruluşlarının kanserle mücadele sürecinde etkin olarak yer alması, kanserle mücadele alanını genişletmekte, güçlendirmekte ve toplumsal bilinç yaratılması konusunda yapılan çalışmalara katkı sağlamaktadır."

Başta gençler olmak üzere toplumun hasta haklarını öğrenmesinin daha kaliteli bir tedavi sürecinin önünü açacağını aktaran Yüce, "9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri"nin temasını bu yıl "kadın kanserleri" olarak belirlediklerini dile getirdi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise önemli bir programa ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Kör kaldığımız bazı meselelere, bu etkinlikler sayesinde uyanıyoruz. Üniversite olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Programa 3. kez ev sahipliği yapıyoruz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın her tarafından buraya çok değerli insanlar geldi. Bizim için bir onurdur." diye konuştu.

Belediye Başkanı Feyat Asya da Muş'ta faydalı bir çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

"Erken teşhis hayat kurtarır" fotoğraf sergisinin açıldığı program, atölye çalışmalarıyla devam etti.