"9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri" sona erdi - Son Dakika
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"9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri" sona erdi

28.05.2022 19:25
"9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri" sona erdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, dünyada her yıl 10 milyon kişinin kanserden hayatını kaybettiğini belirterek, "Yarından itibaren dünyada hiç kimse sigara içmese her 5 kanser ölümünden 2'sini önleyebiliyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, dünyada her yıl 10 milyon kişinin kanserden hayatını kaybettiğini belirterek, "Yarından itibaren dünyada hiç kimse sigara içmese her 5 kanser ölümünden 2'sini önleyebiliyoruz." dedi.

Muş'ta düzenlenen "9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri" sempozyumu tamamlandı.

Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş Belediyesi, Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Sevgi Derneği ile Genç Birikim Derneğinin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğin son gününde atölye çalışmaları yapıldı.

Sempozyuma başkanlık yapan Prof. Dr. Toker Ergüder, yaptığı açıklamada, dünyada her yıl 10 milyon kişinin kanserden hayatını kaybettiğini söyledi.

Kanser hastalıklarının yüzde 50'sinin önlenebilir olduğunu ifade eden Ergüder, şöyle konuştu:

"Türkiye deyince ilk aklıma sigara geliyor. Dünyadaki tüm kanser ölümlerinden yüzde 22'si sigara kullanımıyla ilgili. Yarından itibaren dünyada hiç kimse sigara içmese her 5 kanser ölümünden 2'sini önleyebiliyoruz. Türkiye'de başta kadınlar ve gençler olmak üzere sigara kullanım oranları inanılmaz derecede artıyor. Son 10 yılda sigara kullanımı yüzde 38 arttı. Dünya Sağlık Örgütü olarak özellikle kanser kontrolü ve kanserin erken önlenmesi için pek çok faaliyet yürütüyoruz, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz."

Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce ise Onkoloji Günleri programının çok faydalı geçtiğini belirtti.

Programa 10 ülkeden katılımcının Muş'a geldiğini ifade eden Yüce, şunları kaydetti:

"2 gün boyunca atölyelerde kanser hastaların ihtiyaçlarını belirlemeye, gençlerin kanser hakkında duyarlılığını ölçmeye çalıştık. Bilim insanlarının katılımıyla kanserle ilgili güncel gelişmeleri konuştuk ve tartıştık. 2023 yılında yine Muş'ta bu etkinliği yapmaya karar verdik.

Kanserle ilgili bir çok toplantıya katıldım ve ülkeye gittim. Dün yapılan yürüyüşü gurur duyarak söylüyorum, çok etkileyici ve güzeldi. Kanserle ilgili bilim insanlarımız konuştu. Programa yaklaşık 450 kişi katıldı."

Program, plaketlerin taktimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri sona erdi
9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri sona erdi
9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri sona erdi
9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri sona erdi
9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri sona erdi
9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri sona erdi
9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri sona erdi
9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri sona erdi
9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri sona erdi
YORUMLAR
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'9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri' başladı '9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri' başladı KANSERE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN 'ULUSLARARASI YEŞEREN BİR BİTKİ ONKOLOJİ GÜNLERİ' DÜZENLENDİ KANSERE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN 'ULUSLARARASI YEŞEREN BİR BİTKİ ONKOLOJİ GÜNLERİ' DÜZENLENDİ
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri' sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "9. Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri" sona erdi - Son Dakika
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