Muş'ta 9 yıl önce 7 kişinin öldüğü kavganın faillerinden olduğu iddia edilen hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Muş'ta 9 yıl önce 7 kişinin öldüğü kavganın faillerinden olduğu iddia edilen hükümlü yakalandı

28.03.2022 16:35
Muş'ta 9 yıl önce 7 kişinin öldüğü kavganın faillerinden olduğu iddia edilen hükümlü yakalandı

Muş'ta 9 yıl önce 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın faillerinden biri olduğu iddia edilen ve hakkında 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İstanbul'da yakalandı.

Muş'ta 9 yıl önce 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın faillerinden biri olduğu iddia edilen ve hakkında 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İstanbul'da yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 17 Temmuz 2013'te Bulanık ilçesine bağlı Eskiyol köyünde mera anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığının olayla ilgili çalışma yürüttüğüne yer verilen açıklamada, olayın faillerinden olduğu iddia edilen ve hakkında toplamda 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin İstanbul'da olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 26 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon sonucu saklandığı adreste gözaltına alınan M.D'nin, Muş'ta yapılan sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

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57 yıl hapis cezasıyla 9 yıldır aranan şahıs yakalandı 57 yıl hapis cezasıyla 9 yıldır aranan şahıs yakalandı

İstanbul, Jandarma, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta 9 yıl önce 7 kişinin öldüğü kavganın faillerinden olduğu iddia edilen hükümlü yakalandı - Son Dakika


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