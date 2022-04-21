Muş'ta 90 çiftçiye 51 ton buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Bulanık ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 90 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 51 ton yazlık buğday dağıtımı yapıldı.

Yüzde 50'si Bitkisel Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğü, yüzde 25'i İl Özel İdaresi ve yüzde 25'i de çiftçiler tarafından karşılanan buğday tohumlarıyla kentte atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden tarıma kazandırılması hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Özoğul, yaptığı açıklamada, bütün boş arazileri değerlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "90 çiftçimize 51 ton yazlık buğday tohumu dağıttık. Umarım hem ilçemize hem de çiftçimiz ekonomisine katkı sağlamış oluruz. İnşallah güzel bir rekolte elde etmiş olacağız. Çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.