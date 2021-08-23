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Muş'ta "950. yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu" başladı - Son Dakika

Muş'ta "950. yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu" başladı

23.08.2021 15:50
Muş'ta

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "950. yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu" başladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "950. yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Muş Valiliği, Türk Tarih Kurumu, Muş Alparslan Üniversitesi ve Malazgirt Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen sempozyuma yurt içi ve yurt dışındaki 24 üniversiteden 35 akademisyen katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Malazgirt öğrenci yurdu konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sempozyumun açılışında konuşan Vali İlker Gündüzöz, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Malazgirt'in ülkenin en önemli yerlerinden, tarihin en önemli kırılma anlarından biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetiyle şanlı zaferin tekrar gündeme geldiğini belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Malazgirt Zaferi'ni anlamak, Malazgirt ruhunu yeniden canlandırmak önemli bir devlet girişimi olarak karşımıza çıktı. Daha önce burada terör örgütünün uzantısı olan bir takım unsurlar, maalesef yerel yönetimleri de ele geçirerek kale içerisindeki tarihi yapıları belediyenin kepçeleriyle, toprakla, molozlarla, çöplerle kapatmaya çalıştılar. O binaları tekrar ihya edeceğiz. Binaları yok etmekle, toprağın altına gömmekle bu milletin Alparslan ruhunu ortadan kaldıramayacaksınız. Bu mübarek topraklardan bunu ifade etmek istiyoruz. Bu, sadece Muş'un meselesi değildir. Bu milli meseleye herkesin sahip çıkması gereklidir. Biz devletin valisi olarak Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sahip çıkıyoruz. Bir Türk vatandaşı olarak hepimizin buraya sahip çıkması gerekir."

"Üniversitemizi Selçuklu ve Malazgirt araştırmalarının bilimsel üssü haline getireceğiz"

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise tarihe damga vuran hadiseleri toplumsal hafızada diri tutmanın, gelecek kuşaklara aktarmanın önemli olduğunu aktardı.

Bölgenin ve kazanılan zaferin önemine dikkati çeken Polat, "Malazgirt sadece 1071'in hadisesi değil, önceki bin yılın destanı, sonraki bin yılın meselesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu muhteşem faaliyetlere destek olan tüm devlet büyüklerimize ülke olarak minnet borçluyuz. Üniversitemiz bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarda Selçukluların, Sultan Alparslan'ın ve Malazgirt Zaferi'nin mirasına her daim sahip çıkma gayretinde olmuştur. Üniversitemizi, Selçuklu ve Malazgirt araştırmalarının bilimsel üssü haline getireceğiz." diye konuştu.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik de Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı alanın tespiti için 10 üniversiteden 30 akademisyenle çalışma başlattıklarını belirtti.

Akademisyenlerle pek çok alanda çalışma yürüttüklerini kaydeden Çevik, "Bir aydır burada sahayayız. 2 yıllık çalışmamızı bilim camiasıyla paylaşmak, bugüne kadar hiç akademik bilgiye mazhar olmamış Malazgirt'imizin bu büyük zafere mekan teşkil etmesini sempozyumla ele aldık. Bu topraklarımızı bize yurt kılan atalarımıza bir akademisyen olarak onlara layık olmaya çalışacağız. Bu süreçte pek çok kurum bize destek oldu." dedi.

"Türkler büyük devletler kurmuş, yüksek bir medeniyetin temsilcisi olmuşlardır"

Türk Tarih Kurumu adına konuşma yapan Prof. Dr. Tülay Metin de Malazgirt Zaferi'nin Türk ve İslam dünyası olduğu kadar dünya tarihini etkileyen, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan ve ebedi vatan toprağı yapan büyük bir zafer olduğunu vurguladı.

Türklerin büyük devletler kurduğunu, yüksek bir medeniyetin temsilcisi olduklarını anlatan Metin, "Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 15 Nisan 1931 tarihinde kurulan Türk Tarih Kurumumuz ilk kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmalarına devam etmiştir. Sempozyum, Türk Tarih Kurumu'nun himayelerinde ve desteğiyle gerçekleşmektedir. Malazgirt ile ilgili 5 bin kitap dağıtacağız. Malazgirt Meydan Muharebesi ile ilgili infografik çalışmamız var. Aynı zamanda 26 Ağustos günü zaferle ilgili sosyal medyadan Türk Tarih Kurumunun paylaşımları olacaktır. Bir millet için vatanını sevmek korumak ve savunmak aynı zamanda geçmişini bugününü ve geleceğini savunmak demektir." ifadelerini kullandı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun da Türk arkeolojisinin son zamanlarda çok hızlı ilerlediğini bildirerek, "Geçen yıl 500'den fazla arkeolojik faaliyet icra ettik. Bu yıl faaliyetlerin 600'un üzerine çıkmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde savaş alanı arkeolojisi çalışmalarımız önümüzdeki 50 yıl, arkeolojiye, tarihe, bilimsel bilgiye ve turizme katkı sunacaktır." dedi.

"Malazgirt'in önemini bilen bir Cumhurbaşkanımız var"

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt'in, Anadolu'nun İslam coğrafyası halinde gelişinin başlangıç noktası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Malazgirt Zaferi ile bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır. Malazgirt Zaferi son yıllara kadar ihmal edildi. Malazgirt'in uzun süre ihmal edilmiş olması bu coğrafyada yaşananlar açısından da etkili olmuştur. Şükürler olsun ki Malazgirt'i anlayan, önemini bilen Sayın Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 10 yıldan beri bütün Türkiye'nin dikkatini çeken Malazgirt'imizi güzel günler bekliyor. İnsanlar buradan daha fazla haberdar oluyor. Her geçen gün Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerimiz ve ziyaretçilerimiz artıyor."

Farklı başlıklardaki oturumlarla ilerleyen sempozyum 2 gün sürecek.

Türk Tarih Kurumu, Malazgirt, Türk, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta '950. yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu' başladı - Son Dakika


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