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Muş'ta 97 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muş'ta 97 düzensiz göçmen yakalandı

11.11.2021 18:04
Muş'ta 97 düzensiz göçmen yakalandı

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından 2 minibüs içerisinde 97 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından 2 minibüs içerisinde 97 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1- 10 Kasım 2021 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında merkez ve Hasköy ilçesinde icra edilen operasyonlarda 97 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 şüpheliden birinin tutuklandığı, 4'ünün de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, 2 araca ise işlem yapılarak otoparka çekildiği bildirildi.

(Uğur Ulu/İHA)

Muş'ta 97 düzensiz göçmen yakalandı
Muş'ta 97 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma, Minibüs, Göçmen, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta 97 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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