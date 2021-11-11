Muş'ta 97 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muş'ta, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 97 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, merkez ve Hasköy ilçesinde 1-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 83 Afganistan, 7 Pakistan ve 7 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.