Muş'ta ABD'nin sözde Ortadoğu Barış Planı protesto edildi - Son Dakika

Muş'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Muş'da da Belediye Meydanında bir araya gelen Kardeşlik Platformu üyeleri ve vatandaşlar, yaptıkları basın açıklamasıyla plana tepki gösterdi.

Açıklamayı okuyan platformun dönem sözcüsü Davut Aydın, İslam dünyasının Ortadoğu'dan sürülüp çıkarılması, kalan topraklara İsrail'in mirasçı kılınması için her türlü hain tezgahın hazırlandığını söyledi.

Amerika ve onun Ortadoğu'daki eli kanlı acentesi İsrail tarafından "Yüzyılın anlaşması" zokasıyla öne sürülen siyonist projenin, daha şimdiden tarihe "Yüzyılın İmha ve İfsat Projesi" olarak geçtiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Trump, bir taraftan Filistin için kapalı kapılar ardında hazırlanan yeni işgal senaryolarını süslü sözler eşliğinde tüm dünyaya takdim etmekte diğer yandan Filistinlilere refah düzeyi yüksek bir gelecek vaat ederek iradelerini satın almaya çalışmaktadır. Filistin Devlet Başkanının 'tüm varlığımızla bu planı reddediyoruz' açıklamasına biz de yürekten katılıyor ve bütün bir İslam alemini bu hain planı el birliği ile reddetmeye çağırıyoruz."

Açıklamaya, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.