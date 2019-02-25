Son Dakika Haberleri: Muş'ta Aç Kalan Tilki Köye İndi

Muş'ta Aç Kalan Tilki Köye İndi

58 dakika önce

Muş'ta doğal yaşam alanları karla kaplandığı için yiyecek bulmakta zorlanan tilki, köye indi.

Muş'ta Aç Kalan Tilki Köye İndi, System.String[]
Muş'ta doğal yaşam alanları karla kaplandığı için yiyecek bulmakta zorlanan tilki, köye indi.

Etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kentin yüksek kesimleri ve dağlık alanlar karla kaplandı.

Bu nedenle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyüne indi.

Köy çevresindeki açık bölgelerde yiyecek arayan tilki, bir süre dolaştıktan sonra tekrar dağlık bölgeye gitti.

Tabanlı köyü sakini Emrah Güler, geceleri de köye gelen tilkilerin kaz ve tavuklara zarar verdiğini, bu nedenle önlem aldıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Muş, Güncel
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