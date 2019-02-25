Muş'ta Aç Kalan Tilki Köye İndi
58 dakika önce
Muş'ta doğal yaşam alanları karla kaplandığı için yiyecek bulmakta zorlanan tilki, köye indi.
Muş
'ta doğal yaşam alanları karla kaplandığı için yiyecek bulmakta zorlanan tilki, köye indi.
Etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kentin yüksek kesimleri ve dağlık alanlar karla kaplandı.
Bu nedenle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyüne indi.
Köy çevresindeki açık bölgelerde yiyecek arayan tilki, bir süre dolaştıktan sonra tekrar dağlık bölgeye gitti.
Tabanlı köyü sakini Emrah
Güler, geceleri de köye gelen tilkilerin kaz ve tavuklara zarar verdiğini, bu nedenle önlem aldıklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:30 Kaynak: AA
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