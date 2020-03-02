Muş'ta açık kalp ameliyatı olan hasta sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Muş'ta açık kalp ameliyatı olan hasta sağlığına kavuştu

6 saat önce

Muş Devlet Hastanesinde açık kalp ameliyatı olan hasta sağlığına kavuştu.

Muş'ta açık kalp ameliyatı olan hasta sağlığına kavuştu, System.String[]

Muş Devlet Hastanesinde açık kalp ameliyatı olan hasta sağlığına kavuştu.

Kalp rahatsızlığı şikayetiyle Muş Devlet Hastanesine başvuran 44 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Şafi Aykut'un, yapılan kontrollerde kalp kapağında rahatsızlık tespit edildi.

Hastane bünyesinde bir süre önce kurulan Açık Kalp Ameliyatı Merkezinde ameliyat edilen Aykut, başarılı geçen ameliyat sonucunda sağlığına kavuştu.

Kalp Damar Cerrahisi Uzman Dr. Ali Ertan, kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye müracaat eden hastanın kalp kapağını mekanik kapakla değiştirdiklerini söyledi.

Bu ameliyatı hastanede üçüncü kez yaptıklarını aktaran Ertan, "İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesinden gelen hocalarımızın desteğiyle burada bu tür ameliyatlara devam etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda artık başka illere gitmelerine gerek kalmayacak seviyeye gelmeyi amaçlıyoruz. Çünkü Muş Devlet hastanesinde bu konuda tüm olanaklarımız var." ifadelerini kullandı.

Hasta Aykut ise yıllardır bu hastalığının bulunduğunu belirterek, "Birçok hastane gezdik. Muş Devlet Hastanesinde açık kalp ameliyatı ünitesinin kurulduğunu ve burada açık kalp ameliyatlarının yapıldığını öğrendik. Bu nedenle burada ameliyat olmaya karar verdim. Şu an sağlık durumum çok iyi. Doktorlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:54 Kaynak: AA
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