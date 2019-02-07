Muş'ta Afad Personeline Kayak Eğitimi Verildi
1 saat önce
Muş'ta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline iki gün süren kayak eğitimi verildi.
Muş
'ta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) personeline iki gün süren kayak eğitimi verildi.
Güzeltepe Kayak Merkezi
'nde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli kayak eğitmeni Şeref Erdoğan tarafından verilen eğitimde, katılımcılara arama kurtarma, kayakla çığda intikal, kayak eğitimi ve ilk yardım konularında bilgiler aktarıldı.
Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 kişilik AFAD ekibine iki gün süren eğitim verdiklerini belirterek, "Bazı kurtarma olaylarına kayakla ulaşılması gerekiyor. Kayakta fren dediğimiz 'A' ve 'S' yapma ile dağdan kayma eğitimi verdik." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:32 Kaynak: AA
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