Muş'ta ağıla giren kurt, koyunlara saldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta ağıla giren kurt, koyunlara saldırdı - Son Dakika

Muş'ta ağıla giren kurt, koyunlara saldırdı

6 saat önce

Muş'ta ağıla giren kurt, bir koyunu telef etti, 13'ünü yaraladı.

Muş'ta ağıla giren kurt, koyunlara saldırdı, System.String[]

Muş'ta ağıla giren kurt, bir koyunu telef etti, 13'ünü yaraladı.

Merkeze bağlı Karabey köyünde gece saatlerde muhtar Aydın Kaya'ya ait ağıla kurt girdi.

Ağıldaki hayvanlara saldıran kurt, bir koyunu telef etti, 13'ünü de yaraladı.

Kaya, yaptığı açıklamada, kurtların ilkbahardan bu yana 45 koyununu telef ettiğini belirterek, "Gece saatlerinde oğlumu hayvanları kontrol etmesi için ağıla gönderdim. O da içeride kurt olduğunu görmüş, hemen bizi arayarak yardım istedi. Biz de koşarak olay yerine gittik ama kurt bizi görür görmez girdiği pencereden kaçtı. Yaralı olan hayvanları kendimiz tedavi etmeye çalıştık sonra veteriner çağırarak tedavi ettik." dedi.

Aydın, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:34 Kaynak: AA
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