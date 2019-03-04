Muş'ta Ahır Çöktü, 130 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
1 saat önce
Muş'un Yeşilova beldesinde bir ahırın çökmesi sonucu 130 küçükbaş hayvan telef oldu.
Muş
'un Yeşilova
beldesinde bir ahırın çökmesi sonucu 130 küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeşilova beldesinde meydana geldi. Hıyas Yaman'a ait ahır, aşırı yağışlar sonucu çöktü. Ahırda bulunan 90 koyun ve 40 kuzu olmak üzere toplam 130 küçükbaş hayvan enkaz altında kalarak telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, AFAD
ise zarar tespit çalışması başlattı. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:48 Kaynak: İHA
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