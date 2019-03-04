Son Dakika Haberleri: Muş'ta Ahır Çöktü, 130 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Muş'ta Ahır Çöktü, 130 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

1 saat önce

Muş'un Yeşilova beldesinde bir ahırın çökmesi sonucu 130 küçükbaş hayvan telef oldu.

Muş'ta Ahır Çöktü, 130 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu, System.String[]
Muş'un Yeşilova beldesinde bir ahırın çökmesi sonucu 130 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeşilova beldesinde meydana geldi. Hıyas Yaman'a ait ahır, aşırı yağışlar sonucu çöktü. Ahırda bulunan 90 koyun ve 40 kuzu olmak üzere toplam 130 küçükbaş hayvan enkaz altında kalarak telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, AFAD ise zarar tespit çalışması başlattı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:48 Kaynak: İHA

Yeşilova, Muş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara Hamamönünde Korkutan Yangın! Çok Sayıda İş Yeri Kül Oldu Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı

Cami Misafirhanesinde İçki ve Oksijenli Su İçen 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Görme Yetisini Kaybetti İtirafçı Kurmay Yarbay Bülent Sevindik: Meydanlara Çıkanlara Destek Veriliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 00:18:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta Ahır Çöktü, 130 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]