"Aile Haftası" kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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"Aile Haftası" kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı

17.05.2022 13:05

Muş'ta "Aile Haftası" kapsamında, ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Muş'ta "Aile Haftası" kapsamında, ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş için kurum amirleri ve vatandaşlar, Atatürk Bulvarı'nda bir araya geldi.

Ellerinde, "Biz büyük bir aileyiz" yazılı dövizlerleri taşıyan müdürlük personeli, kurum amirleri ve vatandaşlar, valilik önüne kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, yürüşün ardından yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Aile Haftası" kapsamında eş zamanlı olarak 81 ilde etkinlik gerçekleştirdiğini söyledi.

Müdürlük olarak il protokolü ile birlikte yürüyüş yaptıklarını ifade eden Aksoy, yürüyüşe destek verenlere teşekkür etti.

Aile Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı
Aile Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı
Aile Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı
Aile Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı

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Tokat ve Çorum'da 'Aile Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı Tokat ve Çorum'da 'Aile Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı Malatya ve Kahramanmaraş'ta 'Aile Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı Malatya ve Kahramanmaraş'ta 'Aile Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Aile Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Aile Haftası" kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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