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Muş'ta aileler telefon dolandırıcılarına karşı uyarıldı
6 saat önce
Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, ev ev dolaşarak aileleri telefon dolandırıcılara karşı bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:50 Kaynak: AA
Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, ev ev dolaşarak aileleri telefon dolandırıcılara karşı bilgilendirdi.
Emniyetten yapılan açıklamada, hiçbir hakim, savcı veya polisin bir vatandaşı cep telefonundan arayıp para istemediği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce vatandaşlarımızın suçlara karşı kendilerini koruyabilmeleri ve tedbir almaları amacıyla bilgilendirme ve önleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu doğrultuda 'telefonla dolandırılmayın' ve 'eviniz ne kadar güvenli' konulu broşürler ev ve iş yerlerinde vatandaşın görebileceği kapı ve asansörlere yapıştırılmıştır."
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