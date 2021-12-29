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MUŞ'TA AİLELERİN DONDURUCU SOĞUKTA EVLAT NÖBETİ - Son Dakika

MUŞ'TA AİLELERİN DONDURUCU SOĞUKTA EVLAT NÖBETİ

29.12.2021 12:57

MUŞ'ta HDP İl Başkanlığı'nın önünde terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aile sayısı, 2 ailenin daha katılımıyla 26'ya yükseldi.

MUŞ'ta HDP İl Başkanlığı'nın önünde terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aile sayısı, 2 ailenin daha katılımıyla 26'ya yükseldi. Sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen soğuk havada eylemlerini sürdüren aileler, çocuklarına çağrı yaparak teslim olmalarını istedi.

Kentte, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, her hafta çarşamba günü HDP İl Başkanlığı binası önüne gelip, evlat nöbeti tutuyor. 37'nci haftayı geride bırakan ailelere, bu hafa iki aile daha katıldı. Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı 26'a yükseldi. Aileler, sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü havada bekleyişlerini sürdürüyor.

Malatya'da 2014 yılında üniversitede okurken kaybolan oğlu Muhsin'den bir daha haber alamayan Halit Altun, çocuğunun PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirtip, HDP'den evladını istediğini söyledi. Oğlunun mezuniyeti için hazırlık yaparken kandırılıp dağa götürüldüğünü söyleyen Altun, eylemini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Bulanık ilçesinde 7 yıl önce 14 yaşındayken kaybolan oğlu Serhat için eyleme katılan Altun Kömür ise çocuğunun kaybolmasında terör örgütü PKK ve HDP'yi sorumlu tuttu. Kömür, kararlılıkla çocuğuna kavuşana kadar bekleyeceğini söyledi.

'ONLARIN ÇOCUKLARI SICAK YERDE, BİZİMKİLER DAĞLARDA'

Eyleme katılan annelerden Ayten Koçhan, 'Kar, kış ve onların çocukları sıcak yerlerdeyken bizim çocuklarımız dağların başında. Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Bizi görüp, duyuyorsanız gelin teslim olun. Çocuklarımızı bir an önce getirsinler. Bugün 37'nci haftamızı geride bıraktık ve çocuklarımız gelene kadar bekleyişimizi sürdüreceğiz diye konuştu.

FENALAŞIP BAYILDI

Eylem sırasında annelerden Atik Kılıç, fenalaşıp yere yığıldı. Diğer ailelerin ve polis ekiplerinin desteğiyle yerden kaldırılarak sandalyeye oturtulan Atik Kılıç'a su ve kolonya ile müdahale edildi. Bu sırada diğer aileler, HDP'ye tepki gösterdi.

MUŞ'TA AİLELERİN DONDURUCU SOĞUKTA EVLAT NÖBETİ
MUŞ'TA AİLELERİN DONDURUCU SOĞUKTA EVLAT NÖBETİ
MUŞ'TA AİLELERİN DONDURUCU SOĞUKTA EVLAT NÖBETİ
MUŞ'TA AİLELERİN DONDURUCU SOĞUKTA EVLAT NÖBETİ
MUŞ'TA AİLELERİN DONDURUCU SOĞUKTA EVLAT NÖBETİ
MUŞ'TA AİLELERİN DONDURUCU SOĞUKTA EVLAT NÖBETİ

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Halkların Demokratik Partisi, Terör, Kömür, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MUŞ'TA AİLELERİN DONDURUCU SOĞUKTA EVLAT NÖBETİ - Son Dakika
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