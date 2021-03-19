Muş'ta alev alev yanan otomobil küle döndü - Son Dakika

Muş'ta alev alev yanan otomobil küle döndü

Otomobili söndürmeye çalışan itfaiye eri patlamadan son anda kurtuldu

MUŞ - Muş'ta park halindeyken alev alan otomobil, dakikalar içerisinde küle dönerken, itfaiye eriyse patlamadan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, İstasyon Caddesi valilik yakınında meydana geldi. Park halindeki 01 AOD 90 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alev alan otomobilde söndürme ve soğutma çalışması başlattı. Söndürme çalışması yapan itfaiye eri, otomobil içerisinde meydana gelen patlamadan kendisini son anda kurtardı. Olay yeri inceleme ekipleri de yangının söndürülmesiyle inceleme başlattı. Yapılan çalışmanın ardından otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri de aracın kaldırılmasıyla yangının meydana geldiği alanı köpüklü suyla yıkadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.