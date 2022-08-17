Muş'ta, HES trafosunda yangın - Son Dakika
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Muş'ta, HES trafosunda yangın

17.08.2022 15:53
Muş'ta, HES trafosunda yangın

MUŞ'ta, Alparslan-1 Barajı Hidroelektrik Santrali'nin (HES) trafosunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü.

MUŞ'ta, Alparslan-1 Barajı Hidroelektrik Santrali'nin (HES) trafosunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü.

Alparslan-1 Barajı HES ana trafosunda, saat 11.00 sıralarında, yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, 1,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaralananın olmadığı öğrenildi. Ayrıca bölgeye gelerek inceleme yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, baraj yetkileri ve AFAD ekiplerinden bilgi aldı.


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Muş'ta Alparslan-1 HES'te çıkan yangın kontrol altına alındı Muş'ta Alparslan-1 HES'te çıkan yangın kontrol altına alındı AFAD, Muş'ta hidroelektrik santralinde çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını bildirdi AFAD, Muş'ta hidroelektrik santralinde çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını bildirdi
Kaynak: DHA

Hidroelektrik Santrali, HES, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta, HES trafosunda yangın - Son Dakika

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