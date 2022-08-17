Alparslan-1 Barajı HES ana trafosunda, saat 11.00 sıralarında, yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD , jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, 1,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaralananın olmadığı öğrenildi. Ayrıca bölgeye gelerek inceleme yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz , baraj yetkileri ve AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

Kaynak: DHA

Hidroelektrik Santrali, HES, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muş'ta, HES trafosunda yangın - Son Dakika

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