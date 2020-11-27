Muş'ta Alparslan-1 HES İşletme Müdürlüğünden su salınım uyarısı - Son Dakika

Muş'ta Alparslan-1 Hidroelektrik Santralinde (HES), 8 Ağustos'ta Devlet Su İşlerince (DSİ) başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle üretimin durdurulduğu belirtildi.

Alparslan-1 HES İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ tarafından yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiği, 29 Kasım pazar gününden itibaren test amaçlı ünitelerin devreye alınması ve testlerin tamamlanmasını müteakip düzenli enerji üretimine başlanmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DSİ tarafından test amaçlı ünitelerin devreye alınış saatleri henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte 29 Kasım'dan itibaren testlerin başlayacağı tarafımıza bildirilmiştir. Testler sırasında ve sonrasında başlayacak deneme üretimlerinde yatağa bırakılacak su nedeniyle oluşacak su yükselmelerine karşı nehir yatağına yakın yerleşim yerlerinde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, nehir yatağına yaklaşmamaları önemle rica olunur."