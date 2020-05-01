Muş'ta Alparslan 2 Barajı ve HES Projesi inşaatının yüzde 89'u tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta Alparslan 2 Barajı ve HES Projesi inşaatının yüzde 89'u tamamlandı - Son Dakika

Muş'ta Alparslan 2 Barajı ve HES Projesi inşaatının yüzde 89'u tamamlandı

6 saat önce

Muş'un Varto ilçesinde 2013 yılında Murat Nehri'nde yapımına başlanan "Alparslan 2 Barajı ve HES Projesi" inşaatının yüzde 89'unun fiziki olarak tamamlandığı bildirildi.

Muş'ta Alparslan 2 Barajı ve HES Projesi inşaatının yüzde 89'u tamamlandı, System.String[]

Muş'un Varto ilçesinde 2013 yılında Murat Nehri'nde yapımına başlanan "Alparslan 2 Barajı ve HES Projesi" inşaatının yüzde 89'unun fiziki olarak tamamlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Muş'un Varto ilçesi sınırlarında Murat Nehri üzerinde yatırımcı Murat Nehri Enerji Üretim A.Ş. tarafından inşa edilen Alpaslan 2 Barajı ve HES Projesi inşaatının 22 Nisan 2013 tarihinde başlandığı belirtildi.

İnşaat çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2020 yılında su tutması planlanarak enerji üretilmesi hedeflenmektedir. 280 MWm Kurulu Gücü olan proje tamamlandığında yıllık 831,99 GWh/yıl enerji üretecektir. Bu enerji ile yaklaşık 400 bin nüfusun yıllık enerji ihtiyacını karşılayarak ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Gövde tipi asfalt çekirdekli kaya dolgu olan baraj yaklaşık 1 milyar metreküp su tutacaktır. Asfalt çekirdekli gövde tipi ülkemizde yeni yeni olarak uygulanan bir gövde tipi olup 4 mevsim çalışma olanağı sunduğundan zamandan tasarruf sağladığı için tercih edilmiştir. Bu doğrultuda yaklaşık 1200 personelle çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Barajımız Muş'ta birçok kişiye istihdam yaratmasıyla beraber il ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır."

"İnşaat işinin yüzde 89'u fiziki olarak tamamlanmıştır"

Barajın tamamlanmasıyla Muş'ta birçok projeye ve ekonomiye katalizör etkisi yaratacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu projeler arasında en önemli iki proje olan 'Muş Ovası Sulama Projesi' ve 'Muş İçme Suyu Projesi'dir. Barajın tamamlanmasıyla yapımına başlanacak olan 'Muş Ovası Sulama Projesi' ile 78 bin 210 dekar tarım arazisi sulama suyuna kavuşacaktır. Sulama suyuna kavuşan tarım arazilerinde yaklaşık 8 kat ürün verimliliği artarak ciddi bir gelir artışı beklenmektedir. Ürün çeşitliliği ile verimin artmasıyla tarımsal sanayinin Muş'ta gelişmesi ilin refah ve ekonomik seviyenin artması milli ekonomiye büyük bir değer katacaktır. Barajın tamamlanmasıyla yapımına başlanacak olan bir diğer proje ise 'Muş İçme Suyu Projesi' ile il merkezi, Hasköy ve Korkut ilçeleri, OSB, Alpaslan Üniversitesi ile 51 yerleşim yerinin 50 yıllık içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Projenin 06 Temmuz 2021 tarihinde bitirilmesi hedeflenmektedir. İnşaat işinin yüzde 89'u fiziki olarak tamamlanmıştır."

Murat Nehri, Varto, HES, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 11:36 Kaynak: AA


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