Muş'ta "Alparslan'ın Torunları Geleceğe Umutla Bakıyor" projesi

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Alparslan'ın Torunları Geleceğe Umutla Bakıyor" projesi kapsamında gitar kursunu başarıyla tamamlayan 10 öğrenciye sertifikaları verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında yürütülen "Alparslan'ın Torunları Geleceğe Umutla Bakıyor" projesiyle sertifika alan 10 öğrenciye gitar hediye edildi.

Valilikte düzenlenen programda konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde kurslar açıldığını söyledi.

Gitar kursunu başarıyla tamamlayan çocuklara hem sertifika hem de gitar hediye ettiklerini ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bu tür etkinlikler çocuklarımız ve bizim açımızdan önemli. Vatandaşlarımız, çocuklarımız ile polis arasında çok güzel manevi bir iklim ve köprü kurulmuş oldu. Bu projeler geçtiğimiz günlerden beri iyi bir şekilde yürütülüyor. Bundan sonra da artarak ve çeşitlenerek devam edecektir. Muş Toplum Destekli Polislik projeleri bence bir adım daha önde gidiyor. Bu daha da ileriye gidecek. Bu açıdan emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Programa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve polis memurları katıldı.