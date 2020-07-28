Muş'ta alt ve üst yapı çalışmaları - Son Dakika

Muş Belediyesi ekipleri, Kale ve Muratpaşa mahallelerinde içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının yenilemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, uzun bir süredir devam eden ve ilin en önemli sorunu olan içme suyu şebekesi ile depo, kanalizasyon şebekesi ve yağmur suyu kanal çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Alt yapı çalışmalarını sonuçlandırmak için Kale ve Muratpaşa mahallelerinin yanı sıra kentteki birçok noktada çalıştıklarını anlatan Asya, şöyle konuştu:

"Kale ve Muratpaşa mahallelerinde alt yapı eksikliğini en kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunacağız. Bu çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Uzun süredir halkımızın çektiği sıkıntıları bertaraf etmek üzere Sunay, Kültür, Saray ve Yeşilyurt mahallelerimizde kısmen kalan yollarda asfalt ve kaldırım çalışmalarına başladık. Bu yıl hedefimiz devam eden alt ve üst yapı çalışmalarının tümünü eylül ayı itibariyle bitirmek istiyoruz. İnsanlarımızın rahatlığını ve hayat konforunu kolaylaştırma noktasında bütün ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecektir."