Son Dakika Haberleri: Muş'ta alt yapı çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Muş'ta alt yapı çalışmaları

18 dakika önce

Muş Belediyesi tarafından ikinci etap alt yapı çalışmaları başlatıldı.

Muş'ta alt yapı çalışmaları, System.String[]
Muş Belediyesi tarafından ikinci etap alt yapı çalışmaları başlatıldı.
Geçen yıl uygulamaya alınan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarının bir bütün olarak başlatıldığı projede, bu yıl Cumhuriyet ve Hürriyet caddeleri başta olmak üzere 7 bölgede kazı ve döşeme çalışması yürütülüyor.
Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı yazılı açıklamada, alt yapı çalışmalarına bu yıl da kaldıkları yerden başladıklarını belirtti.
Projenin önemli kısmının geçen yıl tamamlandığını ifade eden Asya, şunları kaydetti:
"Hürriyet, Eski Erzurum ve İstasyon caddeleri gibi yoğun kullanılan güzergahlardaki kazı ve döşeme çalışmalarını geçen yıl tamamladık. Aynı şekilde şehrin alt bölgelerinin de çalışmaları yapıldı. Şuanda 7 bölgede proje uygulaması planlandı. Ekiplerimiz şehrin önemli dördüncü güzergahı konumunda olan Cumhuriyet Caddesi'nin hatlarını döşemeye başladı. Otogar Kavşağı ile Sanayi Köprüsü arasında çalışmalar yapılıyor. Karşıyaka'da kurduğumuz 7 bin 500 tonluk içme suyu deposunun 600'lük hattı çekilecek. Yine Muratpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yaptığımız 3 bin 500 tonluk su deposunun 500'lük hattı döşenecek."
Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamlandığı bölgelerde devreye alınmasına başladıklarını aktaran Asya, "Bu yıl içme suyu hatlarında tüm çalışmanın tamamlanması gerekiyor. Aynı zamanda altyapı çalışmalarını tamamladığımız bölgelerin üst yapı çalışmasına başlayacağız. Vatandaşımızı daha fazla rahatsız etmeden daha faza sıkıntıya sokmadan etap etap şehrimizi güzelleştireceğiz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini hizmetlerimizle yükselteceğiz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:00 Kaynak: AA
Asya, Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Muş: Okula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı sahibi, akrabalarıyla yıktı Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:18:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta alt yapı çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]