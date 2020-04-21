Muş'ta alt yapı çalışmaları - Son Dakika

Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi dolayısıyla kent merkezinde tahrip olan yol ve kaldırımları onarmak için çalışma başlattı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, bu yıl ki çalışma sezonunu başlattıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesi için tedbir almaya devam ederken, ihtiyaç duyulan hizmetleri de gerçekleştirmeye çalıştıklarını aktaran Asya, şöyle konuştu:

"Bu salgının bir an önce sona ermesini diliyoruz. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dolayısıyla biz de bazı projelerimizi ertelemek zorunda kalabiliyoruz ancak bu süreçte birçok hizmeti aksatmadan sürdürmeye çalışıyoruz. Asfalt plentimizi devreye aldık. Ekiplerimiz şehir merkezinde tahrip olan yol ve kaldırımların sökümünü yaparak yeniliyor. Geçtiğimiz yıllarda alt yapısını yenilediğimiz cadde ve sokakları tamamen asfaltlayarak halkımızın hizmetine sunacağız."