Muş'ta alt yapısı tamamlanan mahallede üst yapı çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

Muş Belediyesince alt yapısı tamamlanan Muratpaşa Mahallesinde üst yapı çalışmalarına başlandı.

Belediye ekipleri, mahallede bir taraftan asfalt öncesi hazırlık yaparken diğer taraftan da asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, alt yapı çalışmalarıyla şehri adeta şantiye alanına çevirdiklerini belirtti.

Bu yıl asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla toparlanma sürecine girdiklerini anlatan Asya, şunları kaydetti:

"Tüm cadde ve sokakları kazılan Muratpaşa Mahallesi'nde hummalı bir üst yapı çalışması başlattık. Ekipler kazı ve döşeme çalışmalarının tamamlandığı yolları asfaltlayarak yeni yüzüne kavuşturacaktır. Belediye olarak sorumluluk alanımızda canla başla mücadele edip hizmet üretmeye devam ediyoruz. Yer altı hatlarını yenilediğimiz tüm yollarımızı da asfaltlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Mahalle mahalle üst yapı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnuniyeti bizleri daha da motive ediyor."