Son Dakika Haberleri: Muş'ta "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı
Son Dakika Güncel Muş'ta 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri başladı

Muş'ta "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı

24 dakika önce

Muş'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı.

Muş'ta

Muş'ta, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı.

Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, 7- 13 Ekim'de kutlanacak hafta dolayısıyla bazı etkinliklerin gerçekleştirileceğini söyledi.

Sporun insan için önemine değinen Güler, şöyle dedi:

"Spor aslında hayatımızın özüdür. Spor, gençlerimizin hayatına yön verir. Spora yeni bireylerin kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında atletizm, yüzme, masa tenisi, judo, voleybol, basketbol, badminton ve güreş branşlarında turnuvalar düzenlenecek."

Tören, sporcuları çeşitli gösterileriyle devam etti.

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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