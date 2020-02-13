Muş'ta amatör spor kulüplerine malzeme dağıtıldı - Son Dakika

Muş Valiliği, kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine spor malzemesi dağıttı.

Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, amatör spor kulüplerine eşofman, forma ve spor ayakkabısından oluşan 2 bin 450 ürün dağıttıklarını söyledi.

Türkiye'de genç nüfus bakımından Muş'un beşinci sırada yer aldığını belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Çok genç nüfusumuz var. 18 yaş altı nüfusumuz yüzde 46. Dolayısıyla bu alanda yapacağımız her türlü harcama aslında yetersiz ama tabi ki bu yolda elimizdeki kaynakları etkin bir şekilde kullanacağız. Bundan sonra da amatör spor kulüplerini desteklemeye devam edeceğiz. İdareciler olarak Muş'un gelişmesi için gece gündüz gayret gösteriyoruz. Ankara'da temaslarda bulunuyoruz. Türkiye'de spor yatırımları noktasında en fazla pay alan illerden biriyiz. Geçtiğimiz günlerde 4 milyon liralık önemli yatırımlar aldık. Onun için gece gündüz çalışan gayret eden bu kardeşlerimizi de takdir etmemiz lazım. Çünkü marifet iltifata tabidir."

Gündüzöz ve beraberindeki daha sonra kulüp başkanlarına ve sporculara malzemelerini dağıttı.

Törene Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Kemal Türkan, kulüp başkanları ve sporcular katıldı.