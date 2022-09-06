Muş'ta uyum eğitiminin ikinci gününde öğrenciler velileriyle okula geldi - Son Dakika
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Muş'ta uyum eğitiminin ikinci gününde öğrenciler velileriyle okula geldi

06.09.2022 15:52
Muş'ta uyum eğitiminin ikinci gününde öğrenciler velileriyle okula geldi

Muş'ta anaokulu ve birinci sınıfa başlayan öğrenciler, uyum eğitiminin ikinci gününde velileriyle okula geldi.

Muş'ta anaokulu ve birinci sınıfa başlayan öğrenciler, uyum eğitiminin ikinci gününde velileriyle okula geldi.

Merkez Adıl Yazar İlkokuluna velileriyle gelen çocuklar, eğitim öğretim hayatına başlamanın heyecanını yaşadı.

Öğrenciler, öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından sınıflara yönlendirildi, arkadaşlarıyla tanıştı.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğrencilerin beş gün sürecek uyum eğitim süreçlerinin başladığını söyledi.

Yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyen Kıvanç, "Bu uyum süreci son derece önemli. Rehber öğretmenlerimizin ve şube rehber öğretmenlerimizin yapmaları gereken program, bakanlığımız tarafından gönderildi. Velilerimize, öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza başarılı bir yıl diliyorum."

Okul Müdürü Arzu Uslu da "Velilerimizden yoğun talep oldu. Çocuklarımız, velilerimiz ve öğretmenlerimiz heyecanlı. İdareciler olarak onların yanındayız. Çocuklarımıza güzel bir ortam hazırladık. Çocuklarımız sınıflarında hayata yeni bir adım atıyorlar." dedi.

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Kaynak: AA

Rehber, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta uyum eğitiminin ikinci gününde öğrenciler velileriyle okula geldi - Son Dakika

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