Muş'ta Anarom Koyunculuğu

Muş'ta yaklaşık 6 aydır hayvancılık işine başlayan genç girişimci, merinos ve romanov cinsi koyunların birleşiminden anarom ırkı koyun üretmeye başladı.

Muş'ta yaklaşık 6 aydır hayvancılık işine başlayan genç girişimci, merinos ve romanov cinsi koyunların birleşiminden anarom ırkı koyun üretmeye başladı.



Muş'ta 6 ay önce merinos ve romanov ırkı 100 dişi ve 4 koç satın alan genç girişimci Erkan Uğurlu, bölgede ilk defa anarom ırkı kuzu üretti. Yeşilova beldesinde elde ettiği anarom koyunlarının hem et hem de doğurganlığının yüksek olduğunu ifade eden girişimci Erkan Uğurlu, 6 aydan beri bu işi yaptığını ve şu anda 40 koyundan 70 kuzu elde ettiğini söyledi. Muş'ta tarımla uğraştığını ifade eden Uğurlu, "6 aydan bu yana hayvancılığa başladık. Hayvancılığa başladığımız zaman romanov ırkı koyun getirdik. Rusya ve Ukrayna'dan getirdiğimiz romanovlarla Türkiye'nin merinosunu ve bir de bunların birleşiminden olan anaromları getirdik. Bu koyunları çoğaltıp verimini arttırmak ve yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza başladık. Romanov Rusya'dan gelen üçüz, dördüz ve beşiz doğuran hayvanlardır. Bu hayvanlar 4. aydan itibaren hamile kalan hayvanlardır. Romanov ve merinosun birleşmesinden olan anarom meydana geliyor. Anaromlar hem etçil hem de melezleşme sonrası daha da et verimi artıp; ikizlik ve üçüzlük oranı daha çok olan hayvanlardır. Muş'ta hayvancılığı geliştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Hayvanların 6 ay alışma sürecini aştıktan sonra gelişme gösterdiğini ifade eden Uğurlu, "İkizlik ve üçüzlük oranlarımız arttı. Merinos ve romanovun birleşiminden dolayı anaromun ilk defa yavrusunu burada almış bulunuyoruz. Bu da zaten Muş'ta ilk defa oluyor. Muş dışında Gaziantep ve Ankara'nın ilçelerinde bu ırk elde ediliyor. Hayvanlarımızın yüzü de hamile. 40 hayvanımız doğum yaptı. Doğumlardan ortalama yüzde 50 ikiz oranında yavru aldık. 40 koyundan 60-70 yavru elde ettik. Bu hayvanlarımızın özelliği, 5 ayda bir doğum yapmasıdır. Senede 2 defa doğumu var" diye konuştu. - MUŞ

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