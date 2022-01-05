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Muş'ta annelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika

Muş'ta annelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor

05.01.2022 12:28
Muş'ta annelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta, çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti devam ediyor.

Muş'ta, çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti devam ediyor.

HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileler, evlatlarına kavuşacağı günün özlemini yaşıyor. Parti binasının önüne gelen anneler, 38'inci haftada da oturma eylemine devam etti. Dondurucu soğuğa rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açan anneler, HDP ve PKK'ya tepki gösterdi.

"Kürt, Türk kardeştir"

Oğlu 2016 yılında kandırılarak dağa götürülen baba Şemsettin Özcan, 38 haftadan bu yana HDP önünde nöbet tuttuklarını ve çocuklarından haber alamadıklarını söyledi. Çocukları HDP'den istediğini vurgulayan Özcan, "HDP, Kürt davası değil, Amerika davasıdır, İsrail davasıdır. Kürt, Türk kardeştir. Bunlar yalan söylüyorlar diyorlar ki; 'biz Kürt'ü savunuyoruz' fakat Kürt'ün kökünü getirdiler. Çocuğum sesimi duyuyorsa gelsin teslim olsun. Burası ana baba yeridir, orası Ermeni yeridir. Amerika, İsrail'le birlikte savaşa katılmayın" dedi.

"Dağda bir kişi kalana kadar mücadele edeceğim"

Oğlu Osman'a geri dönmesi için çağrıda bulunan anne Naciye Sönmez Yıldız da, "Oğlum sesimi nerede duyuyorsa gelsin. Osman'ım orada işin yok. Orada memleketin yok, orada toprağın yok. Oğlumu istiyorum. Oğlumun babası yok. Dağda bir kişi kalana kadar mücadele edeceğim. 38 haftadır yaz, kış, çamur, soğuk demeden burada bekliyorum" dedi.

"7 yıldır oğlumdan hiç haber alamadım"

Oğlu Ersin'e seslenen annelerden Ayten Koçhan ise "Oğlum beni duyuyor, görüyorsan dön. Onlar sizi kullanıyorlar. Dön teslim ol. 38 haftadır biz buradayız. Korkmayın, gelin devletimize sığının. 7 yıldır oğlumdan hiç haber alamadım. Çocuklarımız gelene kadar buradayız. Kar, kış, soğuk demeden bekleyeceğim" dedi. - MUŞ

Muş'ta annelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor
Muş'ta annelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor
Muş'ta annelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor
Muş'ta annelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor
Muş'ta annelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor
Muş'ta annelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor
Muş'ta annelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor
Muş'ta annelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor
Muş'ta annelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor
Muş'ta annelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor

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Halkların Demokratik Partisi, Kürt, PKK, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta annelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta annelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
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