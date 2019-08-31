Son Dakika Haberleri: Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü
Son Dakika Güncel Haber

Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

1 saat önce

Olay yerinden görüntülerMuş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor Muş'un Bulanık ilçesinde aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü, System.String[]

Olay yerinden görüntüler

Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor

Muş'un Bulanık ilçesinde aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Balotu köyü yakınlarında plakası henüz belirlenemeyen araç, yolda yürüyen Tolga Tuntel'e çarptı.

Tuntel, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza yerine gelen çocuğun Balotu köyünde yaşayan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Tuntel'in cenazesi otopsi için Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çifte sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Amca-yeğen 4 saat arayla kalp krizinden öldü Miras davasında ortaya çıktı: Naim Süleymanoğlu'nun 13 madalyası kayıp Oyuncu Birce Akalay, evini ilaçlattığı sırada ölen iguana yavrusunun fotoğrafını paylaşıp özür diledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:03:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]