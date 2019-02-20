Son Dakika Haberleri: Muş'ta Aracın Çarptığı Köpek Yavrusu Telef Oldu

Muş'ta Aracın Çarptığı Köpek Yavrusu Telef Oldu

48 dakika önce

Mazgirt ilçesinde aracın çarptığı köpek yavrusu telef oldu.

Muş'ta Aracın Çarptığı Köpek Yavrusu Telef Oldu, System.String[]
Mazgirt ilçesinde aracın çarptığı köpek yavrusu telef oldu.

Mengüçgazi Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde yoldan geçen araç, bir köpek yavrusuna çarptı.

Çarpma sonucu yavru köpek telef oldu.

Köpeğin annesi ölen yavrusunun başında bir süre bekledi.

Çevrede bulunan esnaf İhsan Esen, bir otomobilin köpek yavrusuna çarptığını söyledi.

Köpeğin annesinin yavrusunun başında ayrılmadığını belirten Esen, "Çevredeki vatandaşları yavrusuna yaklaştırmadı. Bir hayvansever olarak minik yavruya müdahale etmek istedim fakat hayvan telef oldu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:43 Kaynak: AA

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