Muş'ta Aracın Çarptığı Köpek Yavrusu Telef Oldu
48 dakika önce
Mazgirt ilçesinde aracın çarptığı köpek yavrusu telef oldu.
Mazgirt
ilçesinde aracın çarptığı köpek yavrusu telef oldu.
Mengüçgazi Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi
'nde yoldan geçen araç, bir köpek yavrusuna çarptı.
Çarpma sonucu yavru köpek telef oldu.
Köpeğin annesi ölen yavrusunun başında bir süre bekledi.
Çevrede bulunan esnaf İhsan Esen, bir otomobilin köpek yavrusuna çarptığını söyledi.
Köpeğin annesinin yavrusunun başında ayrılmadığını belirten Esen, "Çevredeki vatandaşları yavrusuna yaklaştırmadı. Bir hayvansever olarak minik yavruya müdahale etmek istedim fakat hayvan telef oldu." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:43 Kaynak: AA
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