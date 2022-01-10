MUŞ'TA ARAÇLAR KAR ALTINDA KALDI - Son Dakika

MUŞ'ta yeniden etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 261 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar şehir merkezinde hayatı olumsuz etkilerken, araçlar ise kar altında kaldı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışından dolayı, 261 köy yolu ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, üzerinde kar biriken araçlarını güçlükçe temizleyebildi. Yolda kalan araçlar da vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Güçlükle ilerleyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok esnaf, kapılarının önünde biriken kar yığınlarını kürekle temizlerken, Muş Belediyesi ekipleri de cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması başlattı.

İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarında ulaşımın sağlanabilmesi adına çalışmalarını yürütüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkez 96, Bulanık İlçesi 38, Varto İlçesi 50, Malazgirt İlçesi 30, Korkut İlçesi 30 ve Hasköy İlçesi 17 olmak üzere toplamda 261 köy yoluna ulaşım sağlanamadığını belirtti. Karın geçit vermediği 261 köy yolunda karla mücadele çalışması yürüttüklerini ifade eden Yentür, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için mücadele ettiklerini ifade etti.