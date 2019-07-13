Muş'ta arazi kavgası: 5 yaralı
44 dakika önce
Muş'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Muş Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:16 Kaynak: AA
'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Muratpaşa
Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Ayhan ve Aktaş ailelerinin fertleri arasında sözlü tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin müdahale ettiği kavgada, her iki aileden 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kavgaya karıştığı tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı.
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