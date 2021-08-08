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Aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor

08.08.2021 11:05

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre vaka artışının en çok, aşı oranının da en düşük olduğu illerden Muş'ta, salgının kontrol altına alınması ve bağışıklığın güçlendirilmesi için mobil ekipler en ücra köylere giderek vatandaşların aşısını yapıyor.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre vaka artışının en çok, aşı oranının da en düşük olduğu illerden Muş'ta, salgının kontrol altına alınması ve bağışıklığın güçlendirilmesi için mobil ekipler en ücra köylere giderek vatandaşların aşısını yapıyor.

Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, şimdi de salgının kontrol altına alınması için ellerinden gelen gayreti gösteriyor.

Muş ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan ekipler, şehir merkezinde açtıkları stantların yanı sıra dağ, bayır demeden en ücra köyleri dolaşarak sağlık hizmetlerini insanların ayağına kadar götürüyor.

Gittikleri köylerde yaşlıların sağlık kontrollerini yapan, uyarılarda bulunan ekipler, aşı olmak istemeyenlerle de görüşerek ikna etmeye çalışıyor.

Kent genelinde 178 bin kişinin aşısını yapan sağlık çalışanları, kentin kırmızı kategoriden çıkması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Yanlış bilgilere kulak asmayın"

Muş Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, AA muhabirine, ülke genelinde olduğu gibi kentte de şartları taşıyan herkesin aşı olması için çaba gösterdiklerini aktardı.

Tüm sağlık tesislerine, vatandaşların yoğun kullandığı alanlara, yol güzergahlarına aşı kabinleri kurduklarını, mobil ekiplerle en ücra köylere kadar gittiklerini anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız düşük olan aşı oranımızı yükseltmek. Bunun için mobil ekipler kurduk. Sağlık çalışanlarımız hane hane geziyor. Vatandaşların aşılama kampanyasına katılmalarını istiyoruz. Tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de pozitif vaka sayısı artıyor. Bu hastalıkla baş etmenin en kısa ve en etkili yolu aşı. Hızlıca halkımızı aşılamak durumundayız. Bunun için bütün konfor ve kolaylık sağlık çalışanlarımız tarafından sağlanmış durumda. Aşılamada şu anda ilimiz yüzde 43 civarında. Hedefimiz yüzde 70'in üzeri. Halkımızın desteğiyle hedefimize kısa zamanda ulaşmak istiyoruz. Salgının ilk gününden beri ekiplerimiz bıkmadan, usanmadan çalışıyor."

Devletin verdiği hizmeti halka en kolay yoldan sunmak için köy köy gezdiklerini belirten Türkoğlu, "Zaman zaman aşı olmakta tereddüt eden vatandaşlarımız var. Çevreden yanlış bilgiler duyuyorlar. Bunların hiçbirine kulak asmasınlar. Yetkili mercilerin söylediklerine inansınlar. Ekiplerimiz il merkezinde, ilçelerde, köylerde, yaylalarda, dağlarda her yerde. Mobil ekiplerimiz, devletimizin desteğiyle en ücra köşedeki vatandaşımıza ulaşmak adına büyük bir mücadele ve kararlılık gösteriyor." diye konuştu.

"Aşının faydalarını anlatarak ikna ediyoruz"

Ekipte yer alan hemşire Gamzenur Kesik ise önceden belirledikleri köylere gittiklerini ve insanlarla görüşerek aşı yapmaya ikna ettiklerini dile getirdi.

Bazı köylerde yaşayanların aşı olmak istemediğini aktaran Kesik, "Ekip olarak aşının faydalarını anlatıyoruz ve onlar da ikna oluyorlar. Gittiğimiz köyler ne kadar uzak olsa da bizim için fark etmez. Çünkü merkeze gelemeyen vatandaşa hizmet götürmek bizim için çok daha önemli. En önemli şey vatandaşa hizmet götürebilmek. En uzak köylere giderek aşı yaptıktan sonra onların gülümsemesi, teşekkür etmesi, bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor." ifadelerini kullandı.

Aligedik Köyü Muhtarı Davut Çelik ise köye gelip aşı çalışması yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Ekipler köy meydanında vatandaşları aşılıyor. Aşı için caminin bahçesinde toplandık. Köyümüz 80 hane, hepsi de aşı olacak. Vatandaşlarımız aşı için Muş'a gidemiyor ama ekipler aşı için ayağımıza kadar geldi. Köy sakinleri olarak çok mutlu olduk." dedi.

Aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor
Aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor
Aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor
Aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor
Aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor
Aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor
Aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor
Aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor
Aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor

COVIRAN Bereket, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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