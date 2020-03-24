Muş'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Muş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya üzerinden halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla gerçeği yansıtmayan paylaşım yapan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çin'in Wuhan eyaletinde aralıkta tespit edilen Kovid-19 salgınının dünyanın birçok ülkesine yayıldığı ve Türkiye'de de tespit edildiği belirtildi.

Salgının önlenmesi amacıyla ülke genelinde tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda, Muş'ta çok sayıda koronavirüs vakasının tespit edildiği, virüsün çok hızlı yayıldığı ve virüsten dolayı ölümlerin olduğu yönünde sosyal medya üzerinden halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla gerçeği yansıtmayan paylaşım yaptığı tespit edilen maksatlı ve provokatif paylaşım sahipleri hakkında adli işlem başlatılmıştır. 3 kişiye adli mercilerin talimatıyla 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan adli işlem yapılmıştır."

Açıklamada, asılsız ve suç unsuru içeren paylaşımlara ilişkin siber devriye faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği vurgulandı.