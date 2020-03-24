Muş'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Muş'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 3 kişi hakkında işlem yapıldı

6 saat önce

Muş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya üzerinden halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla gerçeği yansıtmayan paylaşım yapan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Muş'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 3 kişi hakkında işlem yapıldı, System.String[]

Muş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya üzerinden halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla gerçeği yansıtmayan paylaşım yapan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çin'in Wuhan eyaletinde aralıkta tespit edilen Kovid-19 salgınının dünyanın birçok ülkesine yayıldığı ve Türkiye'de de tespit edildiği belirtildi.

Salgının önlenmesi amacıyla ülke genelinde tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda, Muş'ta çok sayıda koronavirüs vakasının tespit edildiği, virüsün çok hızlı yayıldığı ve virüsten dolayı ölümlerin olduğu yönünde sosyal medya üzerinden halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla gerçeği yansıtmayan paylaşım yaptığı tespit edilen maksatlı ve provokatif paylaşım sahipleri hakkında adli işlem başlatılmıştır. 3 kişiye adli mercilerin talimatıyla 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan adli işlem yapılmıştır."

Açıklamada, asılsız ve suç unsuru içeren paylaşımlara ilişkin siber devriye faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:02 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
13:06
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı         
12:17
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 02:28:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]